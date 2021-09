Lufthansa? BioNTech? Amazon? Das sind die neuen Favoriten nach der Bundestagswahl!

Es ist geschafft! Die Stimmen sind abgegeben und werden derzeit ausgezählt. Wer macht bei der Wahl zum 20. Bundestag das Rennen? Diese spannende Frage beschäftigt uns nun schon seit vielen Monaten und in wenigen Minuten wird die Entscheidung endlich da sein. Was allerdings noch nicht ganz ist, ist die Frage nach der Reaktion der Kurse am morgigen Montag. Gehen die Börsen angesichts des Wahlausgangs in die Knie oder explodieren die Märkte?

Anleger-Tipp: Pünktlich zur Bundestagswahl haben wir die größten Aktienfavoriten für die Zeit nach dem Wahlsonntag für Sie zusammengestellt. Hier erfahren Sie, welche Aktien das sind.

Die Situation an den deutschen Börsen ist hochspannend. So notiert der Dax weniger als vier Prozent unter seinem Allzeithoch und kann jederzeit die 16.000er-Marke überspringen. Im Mdax sieht es ähnlich aus und der TecDax steht unmittelbar vor einem Anstieg auf ein neues 20-Jahreshoch und dem Sprung über 4000 Zähler. Doch welche Aktien können von dem Ausgang der Wahl am meisten profitieren? Gibt es neue Favoriten?

Deshalb hat die Redaktion vom Anlegerverlag die Favoriten für die Zeit nach der Wahl für Sie zusammengestellt. Herausgekommen ist eine exklusive Sonderstudie, die Sie jetzt zur Wahl kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.