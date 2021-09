Prognose Kopf-an-Kopf-Rennen bei Berliner Abgeordnetenhauswahl Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.09.2021, 18:09 | | 36 0 | 0 26.09.2021, 18:09 | BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und Grünen ab. Die Grünen lagen am Sonntag in einer RBB-Prognose knapp vor der SPD, wie der Sender nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr berichtete./uk/DP/he



