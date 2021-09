WAHL/Linke 'Wir kämpfen um die fünf Prozent' Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.09.2021, 18:24 | | 48 0 | 0 26.09.2021, 18:24 | BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hofft, dass sich ihr Wahlergebnis im Laufe des Abends stabilisiert und der Einzug in den Bundestag erneut gelingt. "Wir kämpfen um die fünf Prozent", sagte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler am Sonntagabend in Berlin. Er sprach von einem ernüchternden Ergebnis. Am Wahlkampf habe es ganz sicher nicht gelegen. Bei der letzten Bundestagswahl hatte die Linke 9,2 Prozent geholt. Dieses Mal muss sie um den Wiedereinzug ins Parlament zittern. Die Prognosen sehen die Linke bei 5 Prozent./jr/DP/he



