Nel ASA: Endlich ist das neue Kursziel da!

Nel ASA verkündete zum Ende der abgelaufenen Woche einen neuen Großauftrag. Der Gasversorger SGN aus dem Vereinigten Königreich hat einen 5-Megawatt-Elektrolyseur bestellt, um damit an der schottischen Ostküste ein ganzes Heizungsnetz zu betreiben. Bis jetzt hatten die Investmenthäuser auf diesen Deal noch nicht reagiert. Bis jetzt… Denn nun melden sich die Experten von Barclays mit einer neuen Einschätzung zu Wort.

In der neuesten Studie bewertet Analyst James Hosie Nel ASA mit “overweight”. Neben dieser Kaufempfehlung überrascht aber vor allem das neue Kursziel. Denn Barclays sieht Nel ASA bei einem Wert von 25 norwegischen Kronen fair bewertet. Das wäre ausgehend vom Freitagsschluss ein Potenzial von rund 70 Prozent! Quasi als Vorschusslorbeeren konnten die Norweger bereits in den vergangenen Tagen an der Börse spürbar zulegen.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

