“Significant milestone” – Steinhoff-Chef zeigt sich extrem erleichtert!

Die Welt der Steinhoff-Aktionäre und -Verantwortlichen blickten am vergangenen Donnerstag nach Amsterdam. Dort sollte ein Bezirksgericht entscheiden, ob der zwischen Gläubigern und Steinhoff ausgehandelte Vergleich rechtsgültig ist. Das wurde von den Richtern bejaht! Die Einigung zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ist damit amtlich. Steinhoff-CEO Louis du Preez dürfte ein Stein vom Herzen gefallen sein, wie Sie seiner Aussage entnehmen können…

Du Preez spricht in diesem Zusammenhang von einem “signifikanten Meilenstein”. Gleichwohl gibt der Chef zu Protokoll, dass noch ein weiter Weg vor dem Unternehmen liege, um wieder vollständig zurück in die Spur zu finden. An der Börse wird es für Steinhoff zunächst einmal darum gehen, die 20-Cent-Marke wieder zu überbieten, nachdem sich der Kurs in der zweiten August-Hälfte mehr als verdoppeln konnte.

Fazit: War das nun bei Steinhoff der finale Befreiungsschlag? Oder sehen wir hier wieder nur ein kurzes Aufflackern, ehe es weiter nach unten geht.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

