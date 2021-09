Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht nach den ersten Prognosen zur Bundestagswahl den "Auftrag zur Regierungsbildung" bei der SPD. "Wir liegen vorne", sagte er im ZDF. Dies trifft auch auf die 18-Uhr-Prognose des ZDF zu - bei der ARD liegen die Sozialdemokraten gleichauf mit der Union.





CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak brachte unterdessen eine Jamaika-Koalition ins Spiel. Es gebe die Möglichkeit für eine "Zukunftskoalition", sagte er in der ARD. Ziemiak gestand allerdings ein, dass es der Union nicht gelungen sei, ein starkes Ergebnis einzufahren. Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zeigte sich etwas enttäuscht. "Wir haben eigene Fehler gemacht, das haben wir auch eingeräumt", sagte er im ZDF. Der SPD gratulierte er zum "Wahlerfolg". Man sei aber bereit, mit allen "demokratischen Parteien" zu reden. Im Durchschnitt kommen CDU/CSU bei den Prognosen von ARD und ZDF auf 24,5, SPD auf 25,5, AfD auf 10,5, FDP auf 11,5, Linke auf 5, Grüne auf 14,8 und die Sonstigen zusammen auf 8,3 Prozent. Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden. Die Stimmen von Briefwählern gehen auch zum Teil ein, allerdings über wesentlich unzuverlässigere Telefon-Befragungen.