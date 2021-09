BioNTech: Darauf kommt es jetzt an!

Bei BioNTech war in der vergangenen Woche richtig Feuer drin. Am Montag fiel die Aktie deutlich über fünf Prozent und schloss bei nur noch 339 US-Dollar. Zwei unveränderten Sitzungen folgte dann am Donnerstag ein kräftiges Plus von über vier Prozent. Damit konnte BioNTech die Marke von 350 US-Dollar erfolgreich zurückerobern. Doch am Freitag machte die Börse den BioNTech-Anlegern einen fetten Strich durch die Rechnung…

Damit ist BioNTech jetzt also unter die zuvor hart umkämpfte Grenze von 350 US-Dollar zurückgefallen. Doch BioNTech bekommt von vielen Seiten Rückenwind. Denn wenn alles gut geht, liegen bereits in Kürze ausreichend Daten zur entscheidenden Phase-III-Studie an Kindern zwischen fünf- und elfjährigen vor. Damit bestehen ganz gute Chancen, dass der Impfstoff noch in diesem Jahr die Zulassung für Kinder erhält.

