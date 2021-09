Nel ASA: Dieses neue Kursziel ist der absolute Hammer!

“Was ist denn jetzt los?” so oder so ähnlich dürften viele Nel ASA-Anleger und vor allem “Nicht-Anleger” auf die neueste Einschätzung von Barclays zu Nel ASA reagiert. Denn eigentlich war unter den Kritikern schon ausgemacht, dass die gesamte Wasserstoffbranche und insbesondere auch die norwegische Nel ASA massiv überbewertet ist. Doch geht es nach den Analysten in den großen Geldhäusern sieht das komplett anders aus…

Denn Analyst James Hosie von Barclays hat jetzt eine neue Studie zu Nel ASA veröffentlicht, nachdem der norwegische Wasserstoffspezialist einen neuen Großauftrag an Land gezogen hat. Dabei stuft der Analyst Nel ASA mit “overweight” ein und gibt ein für viele Nel-Skeptiker überraschend hohes Kursziel aus. Denn Hosie sieht Nel bei 25 norwegischen Kronen. Zum Vergleich: Am Freitag schloss Nel ASA in Oslo bei 14,38 NOK!

Fazit: Bei Nel ASA kann es jetzt ganz schnell gehen. Doch wohin geht die Reise? Müssen Aktionäre durch ein weiteres Tal der Tränen? Oder schafft Nel endlich die Aufwärtstrendwende? Angesichts der brisanten Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

