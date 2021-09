Valneva: Die vielleicht letzte Chance! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.09.2021, 20:48 | | 34 0 26.09.2021, 20:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Valneva-Anleger brauchten in den vergangenen vier Wochen Nerven wie Drahtseile. Und vor allem nicht-investierte Börsianer dürften erst neidisch gewesen sein und zuletzt eine gewisse Schadenfreude empfunden haben. Denn der Aktienkurs schoss in der zweiten Augusthälfte um rund 120 Prozent nach oben, musste diese Gewinne Anfang September aber ebenso schnell wieder abgeben. Am Freitag kam es nach einer kleinen Erholung nun erneut zu einem heftigen Rücksetzer. Eine ideale Kaufgelegenheit? Anfang vergangener Woche markierte der Impfstoffhersteller sein Septembertief im Bereich von 10,60 Euro. Danach sprangen die Kurse regelrecht nach und versuchten in der Spitze sogar die Marke von 15 Euro zu knacken. Dies misslang und am Freitag fiel die Aktie dann wie ein Stein um acht Prozent auf nur noch rund 13,10 Euro. Das könnte nun für unterinvestierte Anleger eine spannende Einstiegsgelegenheit sein… Tipp für Anleger: Unbedingt dabei sein oder lieber “Finger weg”? Diese Frage dürften sich viele Anleger gerade stellen. Daher haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einem exklusiven eBook für Sie zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.

