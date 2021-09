SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich mit Blick auf seine politische Zukunft in einer neuen Regierung zurückhaltend geäußert. "Das ist ja kein Wunschkonzert. Und man hat einen Auftrag für eine Legislaturperiode. Und nur die wirklich Doofen erzählen am Wahlabend, was sie alles werden wollen", sagte er am Sonntag in Berlin.

Mass zufolge will die SPD den Auftrag zur Bildung einer Bundesregierung annehmen, auch wenn sich ein knappes Ergebnis abzeichne: "Wir sind diejenigen, die mit am meisten dazugewonnen haben. Die CDU hat deutlich verloren. Insofern glaube ich, ist die Verteilung Gewinner und Verlierer bei dieser Wahl relativ klar". Daraus ergebe sich ein klarer Regierungsauftrag für Olaf Scholz.

Der Minister hatte am Sonntagabend nach ersten Prognosen zur Bundestagswahl als Direktkandidat im saarländischen Wahlkreis Saarlouis die Nase vorn. Er tritt dort gegen Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an, der dort bei der Bundestagswahl 2017 gewonnen hatte./swo/DP/zb