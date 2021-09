WAHL Wolfgang Schäuble holt in Offenburg erneut Direktmandat Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.09.2021, 22:36 | | 26 0 | 0 26.09.2021, 22:36 | OFFENBURG (dpa-AFX) - Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat als Spitzenkandidat für die CDU in Baden-Württemberg erneut das Direktmandat für seinen Wahlkreis Offenburg geholt. Bei der Bundestagswahl am Sonntag konnte er nach Angaben der Stadt 33,14 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Der 79-jährige promovierte Jurist ist seit fast 50 Jahren im Bundestag. Als Bundesinnenminister verhandelte er die deutsche Einheit./skf/DP/zb



