WAHL SPD wird bei der Bundestagswahl stärkste Kraft in Hamburg Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.09.2021, 23:34 | | 53 0 | 0 26.09.2021, 23:34 | HAMBURG (dpa-AFX) - Die SPD ist bei der Bundestagswahl in Hamburg stärkste Kraft geworden. Nach Auszählung aller Stimmen kam sie laut Ergebnispräsentation des Landeswahlleiters am Sonntagabend auf 29,7 Prozent. Auf die Grünen entfielen 24,9 Prozent, auf die CDU 15,5, auf die FDP 11,4, auf die Linke 6,7 und auf die AfD 5,0 Prozent./lev/fi/DP/zb



