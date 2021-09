KOBLENZ (dpa-AFX) - 'Rhein-Zeitung' zur Bundestagswahl

Die gute Nachricht: Ohne die FDP und die Grünen dürfte bei der Regierungsbildung wenig gehen. Gut deshalb, weil sowohl CDU als auch SPD - Scholz hin, Scholz her - nach 16 Jahren Merkel auf ihre jeweils eigene Weise verbraucht sind und frische Impulse brauchen. Die Position der Grünen ist trotz enttäuschter Kanzleramtsträume weiterhin komfortabel, weil sie nach allen Seiten anschlussfähig sind. Auch wenn Rot-Grün-Rot nach Lage der Dinge dort verbleibt, wo es hingehört: in der politischen Geisterbahn. Die FDP ist aktuell der wahre Königsmacher. SPD und Union hängen am Lindner'schen Fliegenfänger. Letztere hat das neben der Unprofessionalität ihres Spitzenkandidaten auch der ewigen Kanzlerin zu verdanken. Sie hat, bei allen Verdiensten, zu lange regiert. Am Ende hat sie ihre eigene Legende der Über-Mutti geglaubt und ihre Partei und das Volk in den Schlafwagen gepackt. Aus dem müssen wir aber heraus, wollen wir nicht unsere Zukunft riskieren./yyzz/DP/zb