MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Süddeutsche Zeitung' zur Bundestagswahl

All die SPD-Bundestagskandidaten, für die ein Mandat monatelang illusorisch war und die es nun doch geschafft haben, dürften noch eine Zeitlang in Olaf Scholz ihren Helden sehen. Der Unterschied zwischen 2017, dem Schulz-Effekt, und 2021, dem Scholz-Effekt, ist ja, dass letzterer gehalten hat. Aber über eine Koalition stimmen in der SPD keine dankbaren Schrodis ab, sondern die Mitglieder - die Scholz weniger verpflichtet sind und sich womöglich einreden, dieses schöne Kanzleramt nütze doch nichts, wenn in Wahrheit der Finanzminister Christian Lindner die Richtlinien der Politik bestimmt. Gegen sie kann Scholz keine Ampel durchsetzen, und im Kleinkriegen ihrer Anführer war die SPD schon immer gut./yyzz/DP/zb