Nelson Global Products übernimmt Tru-Flex

STOUGHTON, Wisconsin, 27. September 2021 /PRNewswire/ -- Nelson Global Products Inc. („Nelson"), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Lösungen in den Bereichen Wärmemanagement, Akustik, Luft- und Strömungsmechanik sowie Strukturbauteile, hat Tru-Flex LLC („Tru-Flex") übernommen, einen Hersteller von hochentwickelten flexiblen Elementen für Abgassysteme, der Erstausrüster in einer Vielzahl von globalen Endmärkten beliefert.

Tru-Flex mit Sitz in West Lebanon, Indiana, liefert Auspuffbälge, Metallschläuche und Nachrüstprodukte für On- und Off-Road-Nutzfahrzeuganwendungen und verfügt über Produktionsstätten in Indiana und Zimna Wodka, Polen. Die Übernahme ermöglicht es Nelson, integrierte Wärme-, Flüssigkeits- und NVH-Lösungen anzubieten, und erweitert die globale Präsenz von Nelson durch die Aufnahme von Produktionsbetrieben in Europa.