Roku präsentiert Streaming Player Line-Up für Deutschland ab 29,99 Euro

Roku (Nasdaq: ROKU) hat heute sein Streaming-Player-Sortiment für Deutschland vorgestellt, darunter den Roku Express, den Roku Express 4K, Roku Streaming Stick 4K und die Roku Streambar. Roku Streaming Player bieten deutschen Verbraucher:innen eine einfache und erschwingliche Möglichkeit, Inhalte auf ihren Fernseher zu streamen. Zum Deutschlandstart können Nutzer:innen eine große Auswahl an globalen und lokalen Unterhaltungsangeboten in Anspruch nehmen. Die Streaming Player werden vom Roku Betriebssystem (OS) angetrieben und bieten einen individualisierbaren Startbildschirm, eine universelle Suche über die wichtigsten Kanäle und fortschrittliche Funktionen wie die Kompatibilität mit verschiedenen Sprachassistenten und Apple Airplay 2.

Roku präsentiert Streaming Player Line-Up für Deutschland (Photo: Business Wire)

„Wir freuen uns, unsere preisgekrönten Streaming Player und unsere Plattform in Deutschland mit einer großen Auswahl an Unterhaltungsangeboten auf den Markt zu bringen“, so Bart Bomers, VP EMEA bei Roku. „Wir bieten Fernsehliebhabern intuitives TV-Streaming mit Produkten in verschiedenen Preisklassen. Verbraucher und Verbraucherinnen haben unterschiedliche Bedürfnisse, wenn sie nach einem Streaming-Gerät für ihre Familie suchen, und wir bieten für alle etwas.“

Roku Express

Der Roku Express bietet einfaches HD-Streaming zu einem sehr günstigen Preis. Er ist leicht einzurichten und wird mit dem benötigten Zubehör geliefert, einschließlich einer einfach zu bedienenden Fernbedienung und einem High-Speed-HDMI-Kabel. Der Roku Express ist ideal für alle, die zum ersten Mal auf einem Fernseher streamen oder das Roku OS-Erlebnis auf andere Fernseher im Haus ausweiten möchten. Er eignet sich auch gut als Geschenk. Der Roku Express wird zu einem UVP von 29,99 Euro erhältlich sein.

Roku Express 4K

Der Roku Express 4K ist der einfachste Weg, Streaming mit atemberaubenden Details, hoher Auflösung und lebendigen Farben in HD, 4K, HDR, HDR10 und HDR10+ zu genießen. Ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, Dual-Band-WiFi und Micro-USB-Ethernet-Kompatibilität für kabelgebundenes Streaming sorgen für ein reibungsloses Entertainment-Erlebnis. Auch hier ist im Lieferumfang alles enthalten, um sofort mit dem Streaming zu beginnen. Dazu zählen eine Fernbedienung und ein Premium High-Speed HDMI-Kabel. Der Roku Express 4K wird zu einem UVP von 39,99 Euro erhältlich sein.