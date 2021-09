SPD gewinnt Abgeordnetenhauswahl in Berlin Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.09.2021, 06:05 | | 22 0 | 0 27.09.2021, 06:05 | BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD hat die Abgeordnetenhauswahl in Berlin gewonnen. Die Partei mit Spitzenkandidatin Franziska Giffey erreichte am Sonntag nach Auszählung aller Stimmbezirke 21,4 Prozent und landete vor den Grünen, die auf 18,9 Prozent kamen. Die CDU erreichte laut Landeswahlleitung 18,1 Prozent, die Linke 14,0 Prozent, die AfD kam auf 8,0 Prozent, die FDP erzielte 7,1 Prozent. Wie bisher kann Berlin damit künftig nur von einem Dreierbündnis regiert werden./uk/DP/stk



