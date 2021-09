TAGESVORSCHAU Termine am 27. September 2021 Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 27.09.2021, 06:05 | | 17 0 | 0 27.09.2021, 06:05 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 27. September ^

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 DEU: BASF Investor Update zum neuen High-Tech-Verbundstandort in Zhanjiang (China) und dem Batteriegeschäft TERMINE KONJUNKTUR

10:00 EUR: Geldmenge M3 08/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 08/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 09/21

SONSTIGE TERMINE

17:00 EUR: Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Landwirtschaft und Wassernutzung °

