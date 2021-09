Huawei bringt Cloud-Netzwerklösung für Flughäfen auf den Markt, um die digitale Transformation hin zu intelligenten Flughäfen zu beschleunigen

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shanghai, China (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2021 stellte Huaweiseine neueste Airport-Cloud-Network-Lösung vor, die eine breite Palette anherausragenden Funktionen bietet, wie z. B. Zugang aus einer Hand, ein Netzwerkfür alle Dienste, eine Cloud für mehrere Bereiche und integrierte Sicherheit auseiner Hand. Diese funktionsreiche Lösung ermöglicht die digitale Transformationvon Flughäfen, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Sicherheit zuerhöhen und das Reiseerlebnis zu verbessern und ebnet so den Weg zuintelligenten Flughäfen.Die heutige globale Zivilluftfahrt befindet sich in einem rasanten digitalenWandel. Flughäfen - an denen Transportdienstleistungen für Fluggesellschaften,Passagiere und Frachttransporteure erbracht werden - verlagern ihren digitalenSchwerpunkt von schnellem Wachstum auf hochwertiges Wachstum. Vor diesemHintergrund müssen die Flughäfen eine Reihe von dringenden Herausforderungenbewältigen. So sollten sie beispielsweise Daten aus herkömmlichen, isoliertenNetzen zusammenführen, um neue Dienste wie die intelligente Standplatzzuweisungzu unterstützen. Außerdem müssen sie das Wi-Fi-Erlebnis der Passagiere in denTerminals verbessern, um in der Rangliste der Passagierzufriedenheit desAirports Council International (ACI) aufzusteigen. Da die Cloudifizierung vonDiensten die traditionellen physischen Grenzen durchbricht, müssen die Flughäfenaußerdem die neuen Sicherheitsbedenken berücksichtigen. Und aufgrund der immergrößeren Ausdehnung des Netzes müssen die Flughäfen auch dringend die Effizienzvon Betrieb und Wartung steigern.Alex Sun sagte: "Mit kontinuierlichen technologischen Innovationen in denBereichen Flughafensicherheit, -effizienz und -erfahrung wird Huawei weiterhinmit mehr Kunden und Partnern weltweit zusammenarbeiten, um die AirportCloud-Network-Lösung voranzutreiben und so die digitale Transformation fürintelligente Flughäfen zu fördern."Die Flughafen-Cloud-Netzwerklösung von Huawei besteht aus demFlughafen-Terminal-Zugangsnetzwerk, dem Backbone-Netzwerk, demCloud-Rechenzentrumsnetzwerk und der integrierten Netzwerksicherheit. DieseLösung bietet die folgenden vier einzigartigen Funktionen:- Zugang aus einer Hand und kontinuierliche Vernetzung über Wi-Fi 6 : Die Lösungvon Huawei baut auf AirEngine Wi-Fi 6 auf, um ein drahtlosesGigabit-Zugangsnetz für eine kontinuierliche Abdeckung mit hoher Dichte imgesamten Flughafengebäude zu schaffen. Insbesondere die einzigartigenintelligenten 4-Element-Antennen erhöhen die Reichweite um 20 % und sorgen füreine vollständige Wi-Fi-Abdeckung ohne tote Winkel. Darüber hinaus werdenintelligente Algorithmen eingesetzt, um das Roaming in Echtzeit zu steuern,