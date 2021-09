Seite 2 ► Seite 1 von 2

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Auf der Huawei Connect 2021 sind Experten vonIDC, Tolly, Bank of China und Huawei zusammengekommen, um über die Zukunft vonSpeichernetzwerken zu diskutieren. Dabei kamen alle Parteien zu dem Schluss,dass NVMe over Fabric die unvermeidliche Wahl in der All-Flash-Ära ist. Huaweipräsentierte zu diesem Anlass seine Lossless Ethernet Storage Network SolutionNoF+, auch als NoF+ Solution bekannt, eine Branchenneuheit, die das Potenzialdes All-Flash-Speichers freisetzen soll. Zhang Jidong, einSpeichernetzwerkarchitekt bei der Bank of China, stellte fest, dass die Lösungeine verlustfreie Langstreckenübertragung von 200 km über 100GE-Linksunterstützt und dadurch die Cross-DC-Links im Vergleich zu FC um 90 % reduziertwerden. Daher sei die Lösung eine perfekte Option fürAktiv-Aktiv-Bereitstellungen innerhalb der Stadt.Mit dem rasanten Wachstum der Finanzdienstleistungen steigen die Volumina rasantan und eine hohe Datengleichzeitigkeit ist notwendig. Darüber hinaus müssenBanken heute überall rund um die Uhr Dienstleistungen anbieten, was dieTransaktionslatenz und -zuverlässigkeit vor nie dagewesene Herausforderungenstellt. Der Bankensektor war schon immer auf eine hochzuverlässige Infrastrukturangewiesen, um die enormen Kosten durch Datenverluste und Serviceunterbrechungenzu vermeiden. Tatsächlich zeigen Statistiken, dass die Kosten für den Verlustvon Finanzdaten oder die Unterbrechung von Diensten in der Branche im aufdurchschnittlich bis zu 6,48 Millionen Dollar pro Stunde angesetzt werdenkönnen. In einem derart anspruchsvollen Umfeld ist ein Trend zuAll-Flash-Rechenzentren zu beobachten, denn sie sind zuverlässig,umweltfreundlich und energieeffizient und verbessern die Speicherleistung imVergleich zu herkömmlichen Rechenzentrumsimplementierungen um das 100-fache.Die All-Flash-Ära wirkte als Katalysator für neue Protokollentwicklungen, vonSCSI zu NVMe und allmählich zu End-to-End-NVMe, das drei Arten von Netzwerkenunterstützt (FC, Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet (RoCE) undTCP). Speichernetzwerke erfordern ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Leistung undBenutzerfreundlichkeit. Zhang Jidong sagte: "Herkömmliche FC-Speichernetzwerkekönnen mit All-Flash-NVMe nicht mithalten, wenn es um parallele Lese- undSchreibvorgänge mit hohem Durchsatz geht, und der Hauptgrund dafür ist, dassFC-Netzwerke eine unzureichende Bandbreite und schlechte Skalierbarkeit bieten."NVMe über RoCE liegt in der Ära der All-Flash-Rechenzentren im Trend. Es istjedoch anfällig für Probleme mit Paketverlusten und nicht sehrbenutzerfreundlich. Die NoF+-Lösung von Huawei wurde als Reaktion auf die