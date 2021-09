FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Aktienmarkt können die Investoren nach der Bundestagswahl aufatmen. Der von einigen Anlegern befürchtete Linksrutsch ist ausgeblieben. Und auch, wenn sich die Regierungsbildung lange hinziehen dürfte und dies hin und wieder zu starken Schwankungen führen könnte, sollte der Markt jetzt wieder zur Tagesordnung übergehen. Damit sollten am Aktienmarkt in den kommenden Wochen und Monaten wieder die Notenbanken mit ihrem Kurs, die Konjunkturentwicklung und die Lage der Unternehmen im Mittelpunkt stehen.

Die erste Reaktion an den Finanzmärkten fiel dementsprechend aus. Der Eurokurs bewegte sich kaum. Am Aktienmarkt deutet die Indikation des Brokers IG auf anziehende Kurse hin. Rund zweieinhalb Stunden vor der Handelseröffnung wurde der Dax auf 15 600 Punkte taxiert und damit leicht höher als am Freitag. Damit bleibt der deutsche Leitindex weiter auf dem Niveau, das er seit dem Frühjahr innehat.