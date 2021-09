Sogar CSU-Söder spricht von Wasserstoffwirtschaft in der Elefantenrunde

Gestern die Ergebnisse der Bundestagswahl. Und in der Elefantenrunde war sogar von der Wasserstoffwirtschaft die Rede. Und das von jemandem, dem man es am wenigsten zutrauen sollte: Bayerns MP Söder. Also Fazit der Bundestagswahl: Wohl 89% des Bundestags stehen für Decarbonisierung und damit auch -glaubt man der EU-Meinung – für wasserstoff. Nicht nur Söder explizit. UND Nel ist dabei, wenn es um Stahlerzeugung geht oder Transportlösungen/Infrastruktur oder um Schifffahrt – und jetzt kommt dazu eine vollkommen neue Anwendung:

Der Reihe nach: NEL Asa (ISIN: NO0010081235), der norwegische Wasserstoffpionier, meldete letzte Woche endlich wieder einen Auftrag: Am 24.09. konnte Nel sich einen Auftrag über einen 5 MW „ alkaline water electrolyser“ sichern. Von SGN, einem britischen Versorger, für das erste zu 100 % wasserstoffbasierte Hausheizungsystem an der Ostküste Schottlands.

„Nel is honored to be part of this new milestone achieved in the development of a commercial green hydrogen infrastructure, clearly showing that hydrogen for domestic use is becoming a reality today. We look forward to delivering a reliable, safe, and efficient source of green hydrogen” sagt Raymond Schmid, VP Sales und Marketing EMEA, bei Nel Hydrogen Electrolyser.