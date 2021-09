Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

RNB Retail & Brands Names Roa New CFO (PLX AI) – RNB Retail & Brands appointed Richard Roa as Chief Financial Officer from Nov. 1.He is currently Interim Group Business Controller at RNB