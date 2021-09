Noch Anfang letzten Jahres markierte Allianz bei 232,60 Euro ein frisches Rekordhoch, anschließend stürzte der Wert auf gerade einmal 117,28 Euro ab. Seit März letzten Jahres läuft aber eine äußerst dynamische Erholungsbewegung und reichte bis knapp an die Vorjahreshochs heran. Seit Sommer allerdings hat sich eine klare Konsolidierung eingeschlichen und führte auf das besagte Unterstützungsniveau gelegen am 61,8 % Fibonacci-Retracement und somit das minimale Korrekturziel abwärts. Dort konnte schließlich ein dynamischer Trendwechsel vollzogen werden und die Allianz-Aktie wieder zur Oberseite abdrehen.

Minimalkorrekturziel erreicht

Sollten sich in dieser Woche Anschlusskäufe in der Allianz-Aktie einstellen, könnte aus dem Stand heraus ein Rücklauf zurück an den EMA 50 bei 201,48 Euro erfolgen. Aber erst oberhalb der Widerstandszone von grob 206,85 Euro wird ein Rücklauf an die aktuellen Jahreshochs bei 223,50 Euro wahrscheinlich. Aber selbst für die erste Wegstrecke würde sich ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis auszahlen. Geht es dagegen unter das 61,8 % Fibo abwärts, würden direkte Rücksetzer auf 170,00 Euro und darunter im Worst-Case-Szenario auf 157,83 Euro drohen.