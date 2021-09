NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Valeo von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 29 Euro angehoben. Der Analyst George Galliers kappte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine globalen Produktionserwartungen aufgrund der Nachschubprobleme und Fabrikschließungen im Sektor. In den Papieren des französischen Zulieferers seien sie wohl bereits eingepreist, so der Experte. Insgesamt sieht er die Branchenschwäche 2021 als Chance für 2022. Seine Empfehlungen unter den Herstellern sind Daimler, Stellantis und Volkswagen (VW) sowie die Zulieferer Autoliv und Hella nebst Porsche als interessante Möglichkeit für die VW-Anlage./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2021 / 23:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

