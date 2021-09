Andritz Gets MDF Fiber Preparation System Order in Turkey Autor: PLX AI | 27.09.2021, 08:08 | | 15 0 | 0 27.09.2021, 08:08 | (PLX AI) – Andritz to supply third MDF fiber preparation system to Starwood, Turkey.The scope of supply comprises a complete fiber preparation line, including the chip washing system and a pressurized refining system with a 64” refiner, type S2064 (PLX AI) – Andritz to supply third MDF fiber preparation system to Starwood, Turkey.The scope of supply comprises a complete fiber preparation line, including the chip washing system and a pressurized refining system with a 64” refiner, type S2064 (PLX AI) – Andritz to supply third MDF fiber preparation system to Starwood, Turkey.

The scope of supply comprises a complete fiber preparation line, including the chip washing system and a pressurized refining system with a 64” refiner, type S2064 Andritz Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Andritz Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer