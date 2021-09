Feuer frei bei Steinhoff!

Alle Anteilseigner von Steinhoff dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund drei Prozent nach oben. Damit notiert der Wert nun bei 0,19 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund vierundzwanzig Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 0,23 EUR. Der Kursverlauf von Steinhoff verspricht also spannend zu werden.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position auszubauen. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

