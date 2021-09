Was für ein Auftakt bei dynaCERT! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 27.09.2021, 08:52 | | 44 0 27.09.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de dynaCERT springt heute regelrecht nach oben. Schließlich wird die Aktie rund vier Prozent nach vorne katapultiert. Damit valutiert der Titel nun bei 0,16 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn nach wie vor liegt das Papier nur knapp über einen wichtigen Haltezone. Diese Marke liegt bei 0,14 EUR. Für dynaCERT geht es jetzt also um die Wurst! Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen aktuell die 200-Tage-Linie fürchten. Aus diesem Blickwinkel ist nämlich eine weitere Rallye unwahrscheinlich, weil der Indikator bei 0,27 EUR steht. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

