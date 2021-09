Graz (ots) - Mit drei Medaillen im Gepäck reist das Nationalteam DeutschesBaugewerbe von der EuroSkills 2021 aus Graz nach Hause.Dabei ging Gold an Yannik Schlachter (22) aus Albbrück (Baden-Württemberg) imWettbewerb der Fliesenleger.Die beiden Betonbauer Julian Kiesl (22) aus Mallersdorf-Pfaffenberg (Bayern) undNiklas Berroth (23) aus Sulzbach-Laufen (Baden-Württemberg) erreichten in einemaufreibenden Wettbewerb den zweiten Platz und erhielten dafür eine Medallion ofExcellence. Aufgrund der kurzfristigen Absage von drei Ländern fand derWettbewerb nur mit vier Teams statt, so dass am Ende nur die Goldmedaillevergeben wurde.

Ralph Lanz (23) aus Rutesheim (ebenfalls Baden-Württemberg) wurde für seineLeistung im Wettbewerb der Stuckateure ebenfalls mit einer Medallion forExcellence belohnt, hatte er doch den ungeliebten vierten Platz erreicht.Der 22jährige Pierre Holze aus Berlin wurde im Wettbewerb der Maurer fünfter.Die Aufgaben des Wettbewerbs, der Corona bedingt mit einem Jahr Verspätungstattfand, waren für alle Teilnehmer erneut herausfordernd: Die UmrisseÖsterreichs mit vielen Schnitten und einem eingearbeiteten Eurozeichen waren vonden Fliesenlegern zu gestalten. Die Betonbauer hatten drei schwierige Module zuerrichten, darunter ein Betonbauwerk, das den Grazer Uhrenturm inkl. einesSchattenwurfs darstellte. Die Stuckateure mussten eine Trockenbaukonstruktionmit verschiedenen Öffnungen errichten, die darüber hinaus mit selbst gezogenenStuckleisten umrahmt wurden. Der Grazer Uhrenturm war auch das Motiv bei denMaurern. Dieser wurde aus verschieden farbigen Klinkern gestaltet. Bei allenGewerken kam es auf Schnelligkeit und Genauigkeit an. Bereits ein MillimeterAbweichung führt zum Punktabzug."Wir gratulieren unserem Nationalteam zu seinem Erfolg. Wir sind stolz auf diejungen Menschen, die als Botschafter des deutschen Baugewerbes erneut gezeigthaben, zu was eine Ausbildung führen kann. 80 % der Ausbildung imBauhauptgewerbe wird von den mittelständischen baugewerblichen Unternehmengeleistet. Wie erfolgreich diese dabei sind, haben die Ergebnisse von Grazerneut gezeigt," so der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands DeutschesBaugewerbe, Felix Pakleppa.EuroSkills Graz 2021Die EuroSkills 2021 fanden vom 22. bis 26. September in der Hauptstadt derSteiermark, in Graz statt. Rund 30.000 Besucher und Besucherinnen besuchten diedreitägigen Wettbewerbe. Insgesamt nahmen rund 400 Teilnehmer undTeilnehmerinnen an aus 19 Nationen an den 48 Wettbewerben teil. Die deutscheBerufe-Nationalmannschaft von WorldSkills Germany reiste mit 29 deutschenTeilnehmern an und trat in 24 sog. Skills an, darunter das NationalteamDeutsches Baugewerbe.Unterstützung durch Partner und SponsorenDas Nationalteam Deutsches Baugewerbe wird unterstützt durch Partner undSponsoren: Die Firma Adolf Würth GmbH & Co. KG, die STABILA Messgeräte GustavUllrich GmbH, das BRZ Deutschland, die NEVARIS Bausoftware GmbH, die VHVVersicherungen, die Collomix GmbH, die Sievert SE sowie die Zertifizierung BauGmbH!