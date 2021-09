Goldaktien etwas leichter

Der Goldpreis schließt am Freitag im New Yorker Handel unverändert bei 1.750 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong zulegen und notiert aktuell mit 1.760 $/oz um 7 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit etwas leichter. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Markus Söder wirft der Querdenkerbewegung öffentlich vor, ihn als „dreckiger Nazi“ beleidigt zu haben und sieht eine „Spirale von Hass und Aggression“.Üblicherweise werden die Querdenker von Politikern und Medien als Neonazis verunglimpft und beschimpft:https://taz.de/Neonazis-in-der-Corona-Protestbewegung/!5758371/https://www.tagesspiegel.de/politik/von-corona-demos-ins-katastrophengebiet-querdenker-und-rechte-missbrauchen-die-not-der-flut-opfer/27440964.htmlhttps://www.tagesschau.de/investigativ/dresden-querdenken-101.htmlhttps://www.deutschlandfunk.de/corona-demonstrationen-wer-marschiert-da-zusammen.2897.de.html?dram:article_id=483465https://www.fr.de/meinung/gastbeitraege/corona-coronademos-querdenker-bill-gates-polizei-verschwoerungstheoretiker-rechtsextremismus-polizei-90314726.htmlhttps://www.dw.com/de/neonazi-hooligans-und-corona-proteste/a-56011476https://www.rnd.de/politik/hochwasserkatastrophe-wie-querdenker-die-fluthilfe-instrumentalisieren-Y5YKAQ5OAFDEPP2YTCXSOMJAPM.htmlhttps://twitter.com/georgrestle/status/1417510120565641220Projektion bezeichnet in der Psychoanalyse allgemein – und von Schulen unabhängig – einen Abwehrmechanismus. Der Begriff Projektion umfasst das Übertragen und Verlagern innerpsychischer Inhalte oder eines innerpsychischen Konfliktes durch die Abbildung eigener Emotionen, Affekte, Wünsche, Impulse und Eigenschaften, die im Widerspruch zu eigenen und/oder gesellschaftlichen Normen stehen können, auf andere Personen, Menschengruppen, Lebewesen oder Objekte der Außenwelt. Die „Abwehr“ besteht dabei darin, dass durch Projektion vermieden wird, sich mit Inhalten bei sich selbst auseinanderzusetzen, die man beim anderen sieht (Wikipedia, 27.09.21).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 48.169 Euro/kg, Vortag 48.236 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.