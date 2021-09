Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Lufthansa So könnte sich die Aktie aus der Baisse befreien Ein kurzer Aufwärtstrend bei der Lufthansa Aktie in den letzten Tagen hat keinen charttechnischen Befreiungsschlag für den MDAX-Wert gebracht. Nach der mehrmonatigen Abwärtsbewegung in diesem Jahr von 9,249 Euro Anfang März 2021 auf 5,567 Euro am …