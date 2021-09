1.HJ 2021: Geschäftsvolumen deutlich gesteigert, Prognosen und Kursziel leicht angehoben, nach starker Aktienkursperformance reduziert sich das Rating auf HALTEN



Die vom Umweltbank-Management in Aussicht gestellte Steigerung des Geschäftsvolumens, also der Bilanzsumme zuzüglich der

Eventualverbindlichkeiten und anderen Verpflichtungen, wurde mit Vorlage der Halbjahreszahlen 2021 eindrucksvoll bestätigt. Gegenüber dem Geschäftsjahresende 2020 erhöhte sich das Geschäftsvolumen signifikant um +14,2 % auf 6,16 Mrd. EUR (31.12.20: 5,39 Mrd. EUR). Ursprünglich hatte das Kreditinstitut bis zum Geschäftsjahresende 2021 mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens auf 5,8 Mrd. EUR gerechnet.



Besonders im Vordergrund steht dabei der starke Zuwachs beim Neukreditvolumen in Höhe von etwa 400 Mio. EUR. Nach Unternehmensangaben wurde im Vergleich zur Vorjahresperiode ein starker Anstieg bei den Neufinanzierungen erreicht, so dass das ausstehende Kreditvolumen auf 3,72 Mrd. EUR (31.12.20: 3,50 Mrd. EUR) sichtbar zugelegt hat. Dies hat zu einer deutlichen Erhöhung des Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnisses um 31,2 % auf 34,16 Mio. EUR (VJ: 26,03 Mio. EUR) geführt. Wir gehen davon aus, dass es sich hier in erster Linie um einen starken Anstieg beim Zinsergebnis (Zinserträge aus Kreditgeschäft abzüglich Zinsaufwand aus dem Einlagengeschäft) handelt.



Dass trotz des deutlichen Anstiegs der Ertragskomponenten beim Nachsteuerergebnis in Höhe von 14,40 Mio. EUR (VJ: 14,52 Mio. EUR) eine nur konstante Entwicklung ausgewiesen wird, ist auf zwei Faktoren zurückzuführen. Einerseits hatte die UmweltBank AG im ersten Halbjahr 2020, im Zuge eines Vergleiches aus einem Rechtsstreit, einmalige Sondererträge in Höhe 4,16 Mio. EUR zuzüglich 5 % vereinnahmt. Darüber hinaus wurde, wie im Vorfeld erwartet, die Mitarbeiterzahl weiter auf 278 (VJ: 234) ausgebaut, wodurch der Personalaufwand und die Verwaltungsaufwendungen insgesamt auf 15,82 Mio. EUR (VJ: 12,81 Mio. EUR) sichtbar zugelegt haben.



Rating: Halten

Analyst: GBC

Kursziel: 21,00 Euro