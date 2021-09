BREMEN (dpa-AFX) - Im Bemühen der SPD um eine Regierungsbildung hat der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte Schnittmengen mit der FDP betont. "Wir müssen unsere Gesellschaft moderner und digitaler gestalten. Wir müssen unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen, was Technologie und Innovation angeht", sagte Bovenschulte am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Es gibt auch Überschneidungen, was die Frage von Freiheits- und Bürgerrechten angeht."

Für SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist ein Bündnis mit Grünen und Liberalen die wahrscheinlichste Möglichkeit, eine Mehrheit im neuen Bundestag zu finden. Allerdings werden die zwei kleineren Parteien auch von CDU/CSU umworben. Die Union mit Kandidat Armin Laschet war bei der Bundestagswahl mit 24,1 Prozent um 1,6 Punkte hinter der SPD (25,7 Prozent) gelandet.