Die Bundestagswahl hinerläßt eine schwierige Situation: Baerbock und Lindner sind die Königsmacher, die sich einigen müssen, wer der nächste Kanzler wird. Aber die ideologische Herangehensweise von Baerbock "wir brauchen eine Klima-Regierung" dürfte eine Einigung mit der FDP erschweren und nach der Bundestagswahl eine lange Hängepartie bringen, in der nicht klar ist, wie es weiter geht. Unterdessen zeigen die Aussagen der verantwortlichen deutschen Politiker vor und nach der Wahl eine Art kleinteilige Nabelschau. All das verkennt, dass unsere Zukunft weitgehend von der Entwicklung in China mitentschieden wird - das gilt auch und vor allem für den Klimawandel. Die Märkte zunächst mit einem positiven Start in die Handelswoche..

Hinweis aus Video: "Bei der letzten Bundestagswahl wurde der Wählerwille ignoriert"

Das Video "Bundestagswahl und China: Wir und die Anderen!" sehen Sie hier..