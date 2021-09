Modern Plant Based Foods meldet Ausverkauf seiner Fertigsuppen im E-Commerce Angebot von Costco.ca innerhalb von 24-Stunden!

Bei dem kanadischen Alternative Food StartUp Modern Plant Based Foods reißt die Serie von Unternehmensnachrichten nicht ab. Nach den erfreulichen Meldungen über die Zusammenarbeit mit dem deutschen Konzern Aldi , der Mitteilung über ein in Kürze bevorstehendes Listing an der Technologiebörse NASDAQ und der Bekanntgabe über eine Kooperation mit SPUD.ca erschien gestern eine weitere aussichtsreiche Meldung.



Kommt in den kommenden Wochen der Widerstand bei 2 Euro in den Fokus?



Modern Plant Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) freut sich bekannt zu geben, dass der 14er-Karton von kitskitchen-Suppen in verschiedenen Geschmacksrichtungen innerhalb von 24 Stunden nach der Einführung auf Costco.ca ausverkauft war.

Dies ist ein weiterer Beleg für das zunehmende Interesse an Fertigsuppen. Das Unternehmen hat seither seinen für Costco bestimmten Bestand erhöht, um der enormen Nachfrage nachkommen zu können.

KitsKitchen, ein Unternehmen aus dem Portfolio von Modern Plant-Based Foods, bietet ein Sortiment von Suppen auf pflanzlicher Basis, die mit natürlichen Bio-Zutaten hergestellt werden und keinerlei Milchprodukte, Weizen, Konservierungsmittel und Zusatzstoffe enthalten.

"Die Einführung von kitskitchen bei Costco verlief außerordentlich gut und wir sind sehr stolz darauf, wie gut die Suppen von den Costco-Mitgliedern angenommen wurden," freut sich Joni Berg, Mitbegründerin und CEO von kitskitchen Health Foods Inc. "Wir sind bestrebt, unsere Marke über alle Vertriebskanäle hinweg auszubauen und die Partnerschaft mit einer globalen Größe wie Costco ermöglicht es den Verbrauchern überall in Kanada, unsere pflanzlichen Suppen zu kaufen und sich direkt nach Hause liefern zu lassen. Wir hoffen, unsere Partnerschaft mit Costco in naher Zukunft auf weitere Produkte auszubauen; diese Gelegenheit weitet den Zugang zu unseren köstlichen Suppen aus, sodass mehr Haushalte unsere Produkte kaufen können. Wir freuen uns darauf, diese wachsende Nachfrage zu befriedigen."