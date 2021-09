OPPO 5G CPE T1a Router - Entertainment und flexibles Arbeiten in einer neuen Dimension

Der 5G-Standard wird auch in der Schweiz zügig weiter ausgerollt. Sunrise UPC bietet das schnellste 5G-Netz der Schweiz und deckt damit per September 2021 bereits mehr als 890 Städte/Gemeinden mit Highspeed 5G (bis zu 2 Gbit/s) und mehr als 95 % der Schweizer Bevölkerung mit Basis 5G (bis zu 1 Gbit/s) ab. OPPOs neuer Router OPPO CPE T1a sorgt dafür, dass das hohe 5G-Tempo ab sofort einfach und flexibel zum Surfen und für weitere Erlebnisse zuhause und im Büro genutzt werden kann.

Ausgestattet mit einem State-of-the-Art-Qualcomm(c) Snapdragon(TM) X55 5G 7nm Chipsatz, konvertiert der OPPO 5G CPE T1a 5G- in WiFi-6-Signale (802.11ax) und ermöglicht so noch nie dagewesene drahtlose Up- und Download-Geschwindigkeiten. Einfach das Gerät an die Stromversorgung anschliessen, eine 5G-fähige SIM-Karte einsetzen und schon steht ein stabiles WLAN mit kürzesten Latenzzeiten zur Verfügung. Dieses lässt sich komfortabel mit Laptops, Tablets, Mobiltelefonen und weiteren Smart Devices nutzen.

Der neue OPPO 5G CPE T1a wird in der Schweiz gemeinsam mit Sunrise UPC lanciert. «Die Schweiz ist das erste europäische Land, in dem das neue Gerät auf den Markt kommt. Sunrise UPC setzt bei 5G neue Massstäbe in der Schweiz und ist damit die perfekte Partnerin für die Lancierung eines Gerätes, das Entertainment und flexibles Arbeiten an jedem beliebigen Ort auf eine neue Ebene katapultiert», freut sich Daniel Meier, General Manager OPPO Schweiz, über die Zusammenarbeit.