IuteCredit emittiert weitere Anleihe

IuteCredit hat eine Anleihe über 75 Millionen Euro am Markt platziert. Die Anleihe der Esten läuft bis 2026. Verzinst ist das Papier jährlich mit 11,0 Prozent. Am deutschen Anleihemarkt ist dies eine hohe Verzinsung.Geplant war die Emission mit einem Volumen von 50 Millionen Euro. Da das Interesse von Anlegern jedoch hoch war, hat man das Papier auf 75 Millionen Euro aufgestockt.Mit dem frischen Geld will IuteCredit weiter ...