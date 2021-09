NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.



NeXR Technologies SE beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

Berlin, 27. September 2021

Der Verwaltungsrat der NeXR Technologies SE (ISIN DE000A1K03W5 / WKN A1K03W) ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu EUR 2.061.064,00 gemäß § 6.1a der Satzung durchzuführen.

Danach wird das Grundkapital von EUR 4.122.129,00 eingeteilt in 4.122.129 auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Bestehende Aktien"), um bis zu EUR 2.061.064,00 auf bis zu EUR 6.183.193,00 durch Ausgabe von bis zu 2.061.064 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2021 ("Neue Aktien"), gegen Bareinlagen erhöht ("Kapitalerhöhung"). Das Bezugsverhältnis wurde auf 2:1 festgesetzt, d. h. zwei Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie. Die Bezugsfrist soll am 4. Oktober 2021 (00:00 Uhr MESZ) beginnen und am 18. Oktober 2021 (24:00 Uhr MESZ) enden. Der Nachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 1. Oktober 2021 sein. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,45 je Neuer Aktie.