Klöckner & Co SE: Operatives Jahresergebnis noch stärker erwartet



27.09.2021 / 11:28 CET/CEST

Während des dritten Quartals hat sich die positive Dynamik der Stahlpreise, insbesondere in den USA, weiter fortgesetzt. Aufgrund dieser Entwicklung und des in diesem Zusammenhang weiterhin äußerst strikten Net Working Capital Managements rechnet die Klöckner & Co SE im dritten Quartal entgegen der bisherigen Prognose eines operativen Ergebnisses (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 200-230 Mio. € nunmehr mit einem EBITDA von 260-280 Mio. € vor wesentlichen Sondereffekten.



Ferner erwartet das Unternehmen im Gesamtjahr 2021 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von rund 800 Mio. € zu erreichen (bisherige Prognose: 650-700 Mio. €). Damit würde die Klöckner & Co SE das beste operative Jahresergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006 erzielen.



Die Ergebniszahlen für das dritte Quartal werden am 3. November 2021 bekanntgegeben. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw. den Geschäftsbericht 2020, S. 40 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

