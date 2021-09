BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 54 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Analyst Hassan Al-Wakeel kürzte in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Anfang November seine Schätzungen für 2022 etwas. Im laufenden Jahr rechnet er aber damit, dass der Medizintechnikkonzern am oberen Ende seiner Zielspanne landet./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2021 / 17:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 03:50 / GMT





