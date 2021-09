BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz stellt sich nach der Bundestagswahl hinter Versuche der Union, eine Regierung zu bilden. "Es gibt zwei mögliche Regierungsmehrheiten in Deutschland, das ist die Ampel und das ist Jamaika", sagte Merz am Montag in der ARD. "Und wenn wir eine Regierung in der politischen Mitte haben wollen, dann hat die Union eine Verantwortung, die auch über ihre eigene Parteipolitik hinausgeht und insofern ist es völlig richtig, was gestern Abend geschehen ist. Ich teile es voll und ganz, unterstütze es auch, dass wir jetzt mit Armin Laschet, mit Markus Söder versuchen, eine Regierung in Deutschland zu bilden. Noch einmal: Das ist wichtiger als unsere eigene Partei."

Die Union erlebte bei der Abstimmung am Sonntag ein historisches Debakel, sie kommt nur noch auf 24,1 Prozent (32,9)./seb/DP/men