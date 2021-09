Nel ASA: Ist das die letzte Chance?

Nachdem es zuletzt wochenlang extrem ruhig war um den norwegischen Elektrolyseur-Spezialisten Nel ASA, kommt jetzt wieder richtig Bewegung in den Kurs. Grund dafür ist zum Einen ein neuer Auftrag aus Großbritannien über einen 5-Megawatt Elektrolyseur und zum Anderen die neue Einschätzung einer Investmenthäuser, die Nel ASA deutlich mehr zutrauen… Da könnte die heutige Kursschwäche wie gerufen kommen…

Denn nach zuletzt drei extrem festen Tagen mit Anstiegen von vier und zwei Mal fünf Prozent setzt der Kurs heute zunächst etwas zurück. Doch das könnte nur eine kurze Verschnaufpause sein, denn zuletzt hat Nel die charttechnische Unterstützung im Bereich von 1,20 erfolgreich verteidigt und die Analysten sehen teilweise erhebliches Potenzial. So gibt beispielsweise James Hosie von Barclays das neue Kursziel mit 25 norwegischen Kronen an. DAs wäre ein Plus von rund 75 Prozent zum aktuellen Niveau…

Fazit: Ist die langfristige Perspektive von Nel ASA wirklich so überragend? Wir haben das Unternehmen ebenfalls analysiert und Chancen, aber auch Risiken, herausgearbeitet. Die Ergebnisse haben wir für Sie in einem eBook zusammengefasst, das Sie heute ausnahmsweise kostenfrei herunterladen können. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.