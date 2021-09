Ölpreise klettern weiter - Brent-Rohöl knapp unter 80 USD

Anzeige

London 27.09.2021 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt deutlich fester. Brent-Rohöl notiert dabei nur noch knapp unter der Marke von 80 USD. Die Angebotslage bleibt angespannt.



Mit dem weiterhin zu geringen Angebot von Rohöl steigen die Preise. In den USA liegt die Förderung weit unter den Hochs, bedingt durch erhebliche Förderausfälle nach dem Hurricane Ida, der im Süden der USA die Produktion beeinträchtigt. Dies ging so weit, dass die Raffinerien in der Region Rohöl aus Kanada oder dem Irak verarbeiten, statt solches aus dem Golf von Mexiko.