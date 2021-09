High Tide verdoppelt seine Präsenz in Ottawa mit neuen Cannabis-Einzelhandelsgeschäften in Gloucester und Kanata

CALGARY, 27. September 2021 /CNW/ – High Tide Inc. („High Tide“ oder „Unternehmen“) (TSXV: HITI) (Nasdaq: HITI) (FSE: 2LYA), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das ergänzend unter eigenem Namen sowie in Lizenz Konsumzubehör herstellt, gab heute bekannt, dass seine Canna-Cabana-Cannabisgeschäfte in der 1021 Cyrville Road („Filiale Gloucester“) und in der 836 March Road („Filiale Kanata“) in Ottawa, Ontario, mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitkonsum von Erwachsenen begonnen haben. Mit diesen Eröffnungen steigt die Gesamtzahl der Einzelhandelsstandorte des Unternehmens, die Cannabisprodukte für den Freizeitgebrauch sowie Konsumzubehör unter der Marke High Tide verkaufen, in ganz Kanada auf 99 und in Ontario auf 28. Die Filiale Gloucester ist gut positioniert, um die derzeit unterversorgten Verbraucher in den östlichen Vororten Ottawas zu erreichen. Sie befindet sich in einem großen Einkaufszentrum neben Ottawas Queensway, das auch eine nationale Lebensmittelkette und andere große Einzelhändler umfasst. Sie liegt außerdem in der Nähe des Einkaufszentrums St. Laurent und umliegender Einzelhandelsattraktionen sowie in der Nähe des Hauptcampus von La Cité, dem größten französischsprachigen College in Ontario mit 5.000 Vollzeitstudenten. Die Filiale Kanata befindet sich inmitten der schnell wachsenden westlichen Vororte Ottawas in einem Einkaufszentrum, das um einen nationalen Lebensmitteleinzelhändler und eine große Kette für Weine und Spirituosen in der Provinz angelegt ist. Sie liegt darüber hinaus in unmittelbarer Nähe zum Kanata Research Park, in dem viele Arbeitgeber aus dem Hightech-Sektor angesiedelt sind.

„Ich freue mich, dass die Kunden in den Vororten von Ottawa nun die Möglichkeit haben, unser einzigartiges Konzept eines umfassend sortierten Cannabis-Shops für alle ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit Cannabis und Konsumzubehör zu nutzen. Während die Bewohner der Innenstadt von Ottawa schon seit einiger Zeit Zugang zu zwei Canna-Cabana-Filialen haben, bleibt die Expansion in unterversorgte Vorstadtgebiete ein Schlüsselelement unserer organischen Wachstumsstrategie“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Mit der Eröffnung der neuen Standorte in Gloucester und Kanata wird High Tide in den nächsten Tagen seine 100. kanadische Filiale eröffnen“, fügte Herr Grover hinzu.