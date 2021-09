Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Klöckner & Co springt hoch wegen erneut angehobener Jahresziele Die Aktien von Klöckner & Co sind am späten Montagvormittag wegen erneut erhöhter Jahresziele nach oben gesprungen. Hatten sie sich zuvor nur wenig von der Stelle bewegt, lagen sie zur Mittagszeit mit sechs Prozent im Plus. Sie schafften damit nach …