Backbase unterstützt Raiffeisen auf ihrem Weg zum Engagement Banking

Amsterdam, Niederlande (ots) - Backbase und Raiffeisen, die drittgrösste

Schweizer Bankengruppe, geben den Vertragsschluss ihrer Zusammenarbeit bekannt



Backbase, der Anbieter der Engagement-Banking-Plattform

(https://www.backbase.de) , gibt bekannt, dass das Unternehmen mit Raiffeisen

Schweiz eine langfristige Zusammenarbeit eingeht. Im Rahmen der Zusammenarbeit

unterstützt Backbase die drittgrösste Schweizer Bankengruppe bei der

Weiterentwicklung ihrer Kundenschnittstelle. Backbase und Raiffeisen haben am

20.09.2021 den Vertrag dazu unterzeichnet.





Die rasanten Technologiefortschritte und der Wandel der Kundenbedürfnisse ziehenInvestitionen in neue Technologien nach sich. Raiffeisen möchte sich im Rahmenihrer Strategie bis 2025 konsequent von einer Produkt- zu einerLösungsanbieterin wandeln und geht dafür mit Backbase eine Zusammenarbeit ein.Ziel ist es, die digitale Kundenschnittstelle weiterzuentwickeln und den Schrittzum Engagement Banking zu gehen.Im Zuge der Partnerschaft wird Raiffeisen ihre digitalen Angebote, die sich anRetail- und KMU-Kundinnen und -Kunden richten, auf die BackbaseEngagement-Banking-Plattform aufbauen. Gemeinsam mit Backbase realisiertRaiffeisen ein neues Kundenerlebnis-Portal, in dem alle digitalenDienstleistungen von Raiffeisen zusammengezogen werden. Dieser strategischeSchritt ermöglicht es Raiffeisen, Kundinnen und Kunden ein nahtloses Erlebnis zubieten, das sowohl die digitalen Kanäle als auch die Services beim Besuch einerRaiffeisen Geschäftsstelle umfasst."Backbase bietet mit ihrer Engagement-Banking-Plattform eine personalisierbareund intuitive Gesamtlösung für ein nahtloses Kundenerlebnis auf allen digitalenKanälen", sagt David Schlösser, Transformation Streamleiter Kundenerlebnis beiRaiffeisen Schweiz. "Wir sind überzeugt, dass uns die Zusammenarbeit mitBackbase dabei unterstützen wird, uns auf das Wesentliche - die Bedürfnisseunserer Kundinnen und Kunden - zu fokussieren"."Wir freuen uns sehr, dass Raiffeisen ihr Vertrauen in uns setzt", sagt FrankUittenbogaard, Regional Vice President Europa bei Backbase. "Unsere Kundenmachen große Schritte im digitalen Engagement-Banking und können flexibelskalieren.""Mit seiner Engagement-Banking-Lösung möchte Backbase Raiffeisen eine optimaleGrundlage bieten, um ihre Kunden-Kanäle in Richtung eines umfassendenErlebnisses weiterzuentwickeln", sagt Nick Platjouw, Account Executive, beiBackbase. "Neben der Bereitstellung seiner Lösung wird Backbase auch bei derImplementierung mit jahrelanger Erfahrung unterstützen."Über BackbaseBackbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Finanzinstitute bei der Transformationihrer fragmentierten Finanz-IT zu unterstützen und die Unternehmen auf dem Wegvon der bloßen Kundeninteraktion zum Engagement zu begleiten.Das wird durch die Backbase Engagement-Banking-Plattform ermöglicht, die alleGeschäftsbereiche auf einer einzigen Plattform abbildet, einschließlich Retail,SME & Corporate und Wealth Management. Vom digitalen Vertrieb bis hin zumtäglichen Bankgeschäft konzentriert sich das gesamte Design der Plattform aufein nahtloses und fesselndes Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter.Die Branchenanalysten Forrester, Ovum und Celent bescheinigen Backbasekontinuierlich eine Spitzenposition und mehr als 120 große Finanzunternehmen aufder ganzen Welt nutzen bereits die Backbase Engagement-Banking-Plattform -darunter HSBC, RBC, Raiffeisen Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Berenberg,PostFinance, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Société Générale, Citizens Bank,BKS Bank, Sberbank, Valiant, Advanzia, Discovery Bank, Credit Suisse, Bank deLuxembourg, Lloyds sowie Metrobank.