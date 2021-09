Köln, 27. September 2021. Private Equity Gesellschaften und ihre Portfoliounternehmen sind bislang überwiegend glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Das geht aus der zweiten Studie zu Wertschöpfungsstrategien von Private Equity Unternehmen hervor, die INVERTO, die auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierte Tochter der Boston Consulting Group, jetzt veröffentlicht hat. Zwar verzeichnen 80 Prozent der befragten Experten Umsatzrückgänge in den Portfoliounternehmen, jedoch wirken sich diese nur bei gut der Hälfte der Teilnehmer (55 Prozent) auch in Form sinkender Gewinne aus.



Im Vergleich zur ersten Studie von 2019 intensivierten die PE-Gesellschaften die Aktivitäten in der so genannten Bottom-Line, sie befassten sich also mit Kostensenkungen und Working Capital Management. Das verwundert nicht, denn während Top-Line-Aktivitäten in der Regel mit Investitionen verbunden sind, werden bei Bottom-Line-Maßnahmen kaum Einstiegsinvestments benötigt. Sie wirken sich deswegen direkt positiv auf die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Liquidität aus.

Aktivitäten im Einkauf zielen auf schnelle Einsparungen

Gerade in den Einkaufsabteilungen zeigte sich, dass Private Equity Gesellschaften von ihren Portfoliounternehmen schnelle Kostensenkungen erwarteten: Das gelingt zum Beispiel mit Bündelungen, Neuverhandlungen oder Neuausschreibungen von Bedarfen. Hier agieren Private Equity Gesellschaften mitunter auch unternehmensübergreifend, indem sie etwa Lieferantenpools für ihre Unternehmen gemeinsam zur Verfügung stellen oder die Bedarfe mehrerer Firmen ihres Portfolios bündeln, um günstigere Preise zu realisieren.