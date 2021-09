Core Assets übertrifft Erwartungen mit hohem Silber-, Kupfer-, Zink-, Goldgehalt

Entdeckung von stark mineralisierten CRD-Zonen auf dem Blue-Grundstück im Norden von British Columbia

Vor kurzem abgeschlossenes Channel-Sampling auf dem Blue-Grundstück von Core Assets; Laborergebnisse demnächst erwartet.

Als Ergebnis "ermutigender visueller Beobachtungen" während der Phase-1- und Phase-2-Explorationsprogramme verkündete Core Assets Corp. letzte Woche die Expansion (Vervierfachung auf 1083 km2) seines zu 100% unternehmenseigenen Blue-Grundstücks am nördlichen Rand des Goldenen Dreiecks in British Columbia (BC), Kanada. Auf diese News folgte ein Rockstone-Report, in dem die Chancen auf die Entdeckung einer CRD-Lagerstätte (Carbonate Replacement Deposit) hervorgehoben und die Bedeutung von CRDs im Vergleich zu anderen Arten von polymetallischen Lagerstätten wie VMS und MVT erläutert wurde. Heute veröffentlichte Core Assets die Laborergebnisse seines vor kurzem abgeschlossenen Phase-1-Explorationsprogramms, bei dem 247 Gesteinsproben ("grab samples") analysiert wurden.

Core Assets schreibt in der heutigen Pressemitteilung: "Core Assets bestätigt neue Entdeckung auf dem Grundstück Blue, Atlin, British Columbia... Eine starke Mineralisation wurde an zahlreichen Stellen des Grundstücks identifiziert und Core Assets hat nun eine Karbonat-Verdrängungsmineralisation (CRD) an der Oberfläche über eine Fläche von 6,6 km x 1,8 km bestätigt... mit Alterationsanordnungen, die darauf hinweisen, dass diese aus einer Porphyrquelle stammen. Die Ergebnisse des VTEM- und Phase-2-explorationsprogramms ("channel sampling") werden voraussichtlich Ende 2021 veröffentlicht."

Kurz nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung erläuterte Nick Rodway (CEO und Präsident von Core Assets) die Bedeutung der heutigen Ergebnisse in einer Video-Nachricht:



Klicken Sie hier, um die heutige Video-Nachricht von Core Assets Corp. anzusehen.

Auszüge aus der heutigen Pressemitteilung von Core Assets : (frei übersetzt)

Core Assets bestätigt neue Entdeckung auf dem Blue-Grundstück, Atlin, British Columbia

Vancouver, 27. September 2021 – Core Assets Corp. ("Core Assets" oder das "Unternehmen") (CSE:CC) (Frankfurt: 5RJ WKN:A2QCCU) (OTCQB:CCOOF) freut sich bekannt zu geben, dass es die geochemische Bestätigung erhalten hat, dass sein Phase-1-Probenahmeprogramm (das "Programm") mehrere neue Zonen mit intensiver Karbonat-Verdrängungs-Sulfid-Mineralisation ("carbonate replacement sulphide mineralization") und ein umfangreiches zink-, blei- und silberhaltiges Manto auf dem Grundstück Blue (das "Grundstück") im Atlin-Minendistrikt von British Columbia identifiziert hat.

Highlights

• Das Phase-1-Probenahmeprogramm wurde konzipiert, um das Ausmaß der visuell interpretierten Massivsulfid-Karbonat-Verdrängungsmineralisation an der Erdoberfläche zu bestimmen.

• Das Programm umfasste die Entnahme von 247 Gesteinsproben ("grab samples").

Highlights beinhalten:

o 91 Proben ergaben Gehalte von 0,20% bis 9,92% Cu, wobei 10 Proben mehr als 1,04% Cu enthielten.

o 58 Proben ergaben Gehalte von 110 g/t bis 2.020 g/t Ag, wobei 17 Proben >417 g/t Ag enthielten.

o 115 Proben ergaben Gehalte von 1,04% bis >30% Zn, wobei 41 dieser Proben >10,15% Zn enthielten.

o 53 Proben ergaben Gehalte von 1,01 % bis >20 % Pb, wobei 33 Proben >5,59 % Pb enthielten.

o 9 Proben ergaben Gehalte von 1,03 bis 6,75 g/t Au.

o Ausgewählte Ergebnisse von 43 Proben sind in der untenstehenden Tabelle 1 aufgeführt. Die vollständigen Ergebnisse und ergänzende Informationen können auf der Website des Unternehmens unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://coreassetscorp.com/site/assets/files/5681/all_assays.pdf

• Es wurde ein Programm zur Entnahme von Schlitzproben ("channel samples") durchgeführt, um die Dimensionen und Konzentrationen der Mineralisation an der Erdoberfläche weiter zu bestimmen.

• Bestätigung und Erweiterung der historisch identifizierten Jackie Showing Karbonat-verdrängungsmineralisation mit 57 Aufschlussproben "8outcrop samples"), die Durchschnittswerte von 0,26% Cu, 170,4 g/t Ag, 3,96% Pb und 5,02% Zn ergaben. Eine Probe enthielt 2% Cu, 1.090 g/t Ag, 5,73% Zn und mehr als 20% Pb.

• Entdeckung von 3 neuen stark mineralisierten Zonen 2 bis 2,5 km nordwestlich des Jackie-Vorkommens ("showing"):

o Grizzly Showing: Zwei subparallele Zn-Pb-Ag-Cu-reiche, als CRD interpretierte Manto-Zonen wurden entdeckt und auf einer Trendlänge von 500 m beprobt, wobei die Mächtigkeit bis zu 5 m beträgt. Die Laborergebnisse von 44 Proben ergaben Durchschnittswerte von 8,2% Zn, 1,8% Pb, 0,4% Cu und 110 g/t Ag. Die Mineralisation ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin in beide Richtungen offen (siehe kommentiertes Foto 3 unten).

o Sulphide City Showing: Zn-Cu-Mineralisation mit mehreren halbmassiven bis massiven Sulfidaufschlüssen, die beträchtliches Sphalerit, Pyrit, Pyrrhotit und Chalkopyrit enthalten. Die Laborergebnisse von 44 Proben ergaben Durchschnittswerte von 0,29% Cu, 3,03% Zn und 14,97 g/t Ag.

o Amp Showing: Karbonatverdrängung mit halbmassiver bis massiver Sulfidmineralisation und zahlreiche Float-Proben mit 20 Proben, die durchschnittlich 218 g/t Ag, 4,1% Pb, 3,8% Zn und 0,63 g/t Au ergaben.

• Die Entdeckung einer Massivsulfidmineralisation im Aufschluss während der Erkundungsprospektion auf der Westseite des Gletschers Willison Glacier erweitert die Ausdehnung der Mineralisation auf dem Blue-Grundstück erheblich. Core Assets hat nun ein mineralisiertes und alteriertes Gebiet von etwa 6,6 km x 1,8 km bestätigt, wobei die Alterationszusammensetzungen darauf hindeuten, dass dieses Gebiet aus einer Porphyrquelle entstanden ist.

• Core Assets hat ein Team für Drohnenaufnahmen mobilisiert, um hochauflösende Bilder des neu definierten Gebiets zu erstellen.

• Die Ergebnisse des VTEM- und Phase-2-Programms werden voraussichtlich Ende 2021 veröffentlicht.

Nick Rodway, Präsident und CEO von Core Assets, kommentiert: "Die Fülle der neu entdeckten mineralisierten Vorkommen auf dem Blue-Grundstück ist mehr als erfreulich. Wir haben das Blue-Grundstück gestaked, weil es eines der wenigen unterexplorierten Gebiete innerhalb des Stikine-Terrains ist und die geologischen Eigenschaften aufweist, die eine Weltklasse-Entdeckung hervorbringen könnten. Unsere Arbeiten während der Feldsaison 2021 haben eine bedeutende Mineralisation des Typs Manto, CRD und Skarn innerhalb einer großen Alterationsfläche identifiziert, die unsere ursprünglichen Erwartungen übertroffen hat. Wir freuen uns darauf, über den Winter weitere Informationen zu sammeln und unseren Weg zur Entdeckung weiter zu ebnen."



Foto 1: CRD-Mineralisation beim Grizzly Showing. Probe 152186 ergab Gehalte von 127 g/t Ag, 0,59% Cu und 27,1% Zn.; Foto 2: Probe 152094 Massivsulfid-Aufschluss beim Sulphide City Showing, der Laborergebnisse von 11,9% Zn und 0,13% Cu ergab.



Foto 3: CRD-Mineralisation Grizzly-Manto-Vorkommen. Die Mineralisation wurde an der Erdoberfläche des westlichsten Vorkommens auf einer Gesamtlänge von etwa 500 m entlang des Streichens beprobt, mit Mächtigkeiten von bis zu 5 m und offen unter schwerem Geröll. Die östliche Zone wurde über etwa 150 m bis zur Schneedecke verfolgt.

Jackie Showing

Das in der Vergangenheit beprobte Ag-Pb-Zn-Cu-Vorkommen namens Jackie wurde von Core Assets erneut untersucht und die Mineralisation wurde an der Erdoberfläche in einem 400 x 450 m großen Gebiet bestätigt, wobei die Mineralisation in alle Richtungen offen ist. Es wurden mehrere neue CRD-Massivsulfidvorkommen lokalisiert und beprobt, zusätzlich zu den Verifizierungsproben der Mineralisation, die von Carmac Resources im Jahr 1990 festgestellt wurden. Beim Jackie Showing wurden insgesamt 57 Proben entnommen; ausgewählte Untersuchungsergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Grizzly Showing

Das Grizzly-Vorkommen wurde von Core Assets während des Phase-1-Explorationsprogramms 2021 entdeckt. Das Vorkommen besteht aus 2 subparallelen Zonen, die als Oberflächenausdrücke von CRD-Mantos interpretiert werden. Die Mineralisation wurde an der Erdoberfläche des westlichsten Vorkommens auf einer Gesamtlänge von etwa 500 m entlang des Streichens mit einer Mächtigkeit von bis zu 5 m beprobt und ist unter schwerem Geröll offen. Die östliche Zone wurde auf einer Länge von etwa 150 m erkundet. Die Mineralisation innerhalb jeder Zone bleibt entlang des Streichens in beide Richtungen offen. Auf dem Grizzly-Vorkommen wurden insgesamt 43 Ausbiss-Proben und 1 Float-Probe entnommen. Ausgewählte Laborergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle 1 aufgeführt; ein kommentiertes Foto des Gebiets ist bei Foto 3 zu sehen.

Sulphide City Showing

Das Sulphide City Vorkommen wurde während des Phase-1-Explorationsprogramms von Core Assets entdeckt. Innerhalb des Vorkommens wurden mehrere Zn-Cu-Fe-reiche Massivsulfidaufschlüsse identifiziert, wobei der größte mineralisierte Aufschluss eine Länge von ca. 16 m und eine Breite von bis zu 4,5 m aufweist. Das Vorkommen weist an mehreren Stellen Merkmale sowohl einer Karbonatverdrängung als auch einer Skarnmineralisation auf und befindet sich in der Nähe eines Granodiorit-Intrusionskörpers. In Sulphide City wurden insgesamt 43 Aufschluss-Proben und 1 Float-Probe entnommen; ausgewählte Laborergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt.

Amp Showing

Eine halbmassive bis massive Sulfid-CRD-Mineralisation auf dem Amp-Vorkommen wurde in mehreren Aufschlüssen identifiziert.



Abbildung 1: 2021-Probenahmeorte der Phase-1 mit Anzeige der Cu-Ergebnisse.



Abbildung 2: 2021-Probenahmeorte der Phase-1 mit Anzeige der Ag-Ergebnisse.



2021-Probenahmeorte der Phase-1 mit Anzeige der Zn-Ergebnisse.



2021-Probenahmeorte der Phase-1 mit Anzeige der Pb-Ergebnisse.

Grundstücksweite Probenahme

Die Ergebnisse der grundstücksweiten Erkundungsproben ("reconnaissance sampling"), die Core Assets während der Phase-1 seines Explorationsprogramms durchführte, zeigten das bezirksweite Potential des Blue-Grundstücks. An zahlreichen Stellen des Grundstücks wurde eine starke Mineralisation identifiziert, und Core Assets hat nun eine CRD-Mineralisation an der Erdoberfläche auf einer Fläche von 6,6 km x 1,8 km bestätigt. Im Rahmen der grundstücksweiten Erkundungsproben wurden insgesamt 71 Aufschluss- und 11 Float-Proben entnommen; ausgewählte Laborergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Diese Ergebnisse waren der Anlass für die kürzliche Expansion des Blue-Grundstücks.



Tabelle 1: Ausgewählte Laborergebnisse aus dem Phase-1-Explorationsprogramm (siehe vollständige Ergebnisse hier)

Über das Phase-1-Feldprogramm 2021

Das helikoptergestützte Bodenprogramm wurde in den letzten beiden Juliwochen 2021 durchgeführt. Ein Team von vier Geologen war in Atlin, BC, stationiert und nutzte Discovery Helicopters für den täglichen Zugang zum Grundstück. Das Programm konzentrierte sich auf die Verifizierung der historisch dokumentierten Mineralisierung auf dem Silver Lime Prospect sowie auf die Erkundung des neu abgesteckten Geländes des Unternehmens westlich des Prospect (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Juni 2021). Während der Dauer des Programms wurden auf dem Grundstück insgesamt 247 Schürfproben entnommen (siehe ausgewählte Proben in Tabelle 1). Die in der Vergangenheit kartierten und beprobten Massivsulfid-Karbonat-Ersatzvorkommen wurden auf dem Silver Lime Prospect lokalisiert und erneut beprobt. Außerdem wurden mehrere Tage damit verbracht, Standorte nördlich und westlich des Silver Lime Prospect zu durchqueren, um zusätzliche Massivsulfid-Karbonat-Ersatzmineralisierungen zu lokalisieren. Basierend auf dem Karbonat-Ersatz-Porphyr-Modell sollte die Mineralisierung kontinuierlich und zonenweise von einer zentralen Porphyrquelle ausgehen. Daher konzentrierten sich die Crews darauf, die Mineralisierung der Karbonat-Ersatzvorkommen auf dem Silver Lime Prospect zu erweitern und nach typischen porphyrartigen Veränderungen zu suchen.

Nicholas Rodway, P.Geo, (Licence # 46541) ist President, CEO und Director des Unternehmens und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Herr Rodway beaufsichtigte die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemitteilung. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Aussagen in diesem Dokument, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen die Ziele und der Umfang des Unternehmens; dass die Kalksteinkörper in diesem Gebiet für den Transport von mineralisierten Karbonat-Ersatzflüssigkeiten günstig sind; dass das Grundstück Atlin für Eisen-Zink-Blei und Silber aussichtsreich ist; dass wir zu einem Explorationsunternehmen auf Bezirksebene werden können; dass Core Assets im Jahr 2022 Bohrungen durchführen wird; dass das Grundstück Blue beträchtliche Möglichkeiten für eine Entdeckung und Erschließung bietet; dass die Arbeiten auf dem Grundstück Blue möglicherweise zu einer neuen Entdeckung im Porphyr/CRD-Stil führen könnten; und dass es auf unseren Claims eine kommerziell nutzbare Gold- oder andere Minerallagerstätte geben könnte. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Geschäftsergebnisse und Explorationsergebnisse des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken und Ungewissheiten gehört, dass weitere Genehmigungen möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; dass sich die Mineralien-Claims als unwürdig erweisen, weitere Ausgaben zu tätigen; dass es möglicherweise keine wirtschaftlichen Mineralienressourcen gibt; dass sich Methoden, die wir für effektiv halten, möglicherweise nicht in der Praxis oder auf unseren Claims bewähren; dass wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren den Betrieb, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens beeinflussen können; unsere spezifischen Pläne und Zeitpläne für Bohrungen, Feldarbeiten und andere Pläne können sich ändern; wir haben möglicherweise aufgrund von Kostenfaktoren, der Art des Geländes oder der Verfügbarkeit von Ausrüstung und Technologie keinen Zugang zu Mineralien oder sind nicht in der Lage, diese zu erschließen; und wir können auch nicht genügend Mittel aufbringen, um unsere Pläne durchzuführen. Weitere Risikofaktoren werden im Abschnitt "Risikofaktoren" in der Management Discussion and Analysis des Unternehmens für das kürzlich abgeschlossene Geschäftsjahr erörtert, die auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, werden wir diese Risikofaktoren für zukunftsgerichtete Aussagen nicht aktualisieren. [Quelle]

Beispiel: Das Deer Trail Porphyry-CRD Projekt (USA)



Klicken Sie hier, um die "Deer Trail Technical Presentation" über CRDs (ab 10. Minute) und das Deer Trail CRD Projekt in Utah, USA, das von MAG Silver betrieben wird, anzusehen: "Die Mineralisation manifestiert sich als "Scabs", "Chimneys" (Schlote) und Mantos. Diese sind in vielen Fällen über mehrere Kilometer von der Quelle entfernt zoniert. Auch dies ist ein Beweis für die Kontinuität. Die Mineralisation ist durchgängig bis zurück zur Quelle/Intrusion."



Vollversion / "Eines der ersten Dinge, die wir tun wollen, wenn wir etwas explorieren, ist herauszufinden, ob das System ein Riese ist oder nicht. Eines der Dinge, die wir bei der Betrachtung großer CRDs weltweit gelernt haben, ist, dass sie alle diese Merkmale gemeinsam haben. Es gibt 13 Merkmale auf der Liste, aber nur die ersten 3 sind wirklich wichtig für die Exploration im Frühstadium. Wenn Sie diese [3] Kästchen nicht ankreuzen können, spielt es keine Rolle, ob Sie die anderen ankreuzen können. Sie beginnen also mit dem Standort ("location"): Sie wollen auf der "Hauptstraße" ("Main Street") eines CRD/Porphyr-Gürtels sein. Und Sie wollen an der Spitze des Karbonatabschnitts sein, damit die Sache Platz zum Wachsen hat. Und in einer Situation wie der von MAG Silver sind die Silbergehalte das, was Sie wirklich interessiert: Sie wollen so schnell wie möglich hohe Silbergehalte von mehr als 400 g/t sehen. Die anderen Merkmale sind zwar auch wichtig, aber diese [3] sind es, die einen begeistern und den Startschuss für ein neues Projekt geben...“ (Quelle: MAG Silver Präsentation)



Das Blue-Grundstück von Core Assets bietet die seltene Gelegenheit, sowohl eine hochgradige CRD-Lagerstätte (Silber-Blei-Zink-Gold) als auch einen Kupferporphyr zu entdecken. Das Blue-Grundstück erfüllt alle Voraussetzungen für eine Karbonat-Verdrängungslagerstätte (CRD) in der Nähe eines Porphyrs. Der Explorationsplan von Core Assets sieht vor, die an der Erdoberfläche entdeckte CRD-Mineralisation bis zur Quelle eines Porphyr-Intrusivs zurückzuverfolgen, das taub oder mit Kupfer und manchmal auch mit Gold oder Molybdän angereichert sein kann.

Laut dem Deer Trail Projektbetreiber MAG Silver Corp. (TSX: MAG; Marktkapitalisierung: $2 Mrd. CAD):

"Das silberreiche Deer Trail CRD-Projekt in Piute County, Utah, umfasst die historische Deer Trail Mine und das angrenzende Alunite Ridge Gebiet (ca. 5.700 ha [57 km2]). MAG hat diese Grundstücke zum ersten Mal seit den frühen 1980er Jahren konsolidiert, was es uns ermöglicht, einen integrierten Explorationsansatz auf Bezirksebene anzuwenden, der auf dem Kontinuum der CRD-Mineralisationsarten über Skarn bis hin zu Porphyr-Kupfer-Molybdän basiert, das von vielen verwandten Systemen weltweit gezeigt wird. Dieses Modell legt nahe, dass die hochgradigen Silber-, Gold-, Blei-, Zink- und Kupfer-CRD-Sulfide der Deer Trail Mine durch eine kontinuierliche Mineralisation mit einem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Zentrum in einiger Entfernung von der Mine verbunden sind. Die anfänglichen Arbeiten konzentrierten sich darauf, die bekannte hochgradige CRD-Mineralisation der historischen Mine in die Tiefe in ein günstigeres Wirtsgestein zu verfolgen, während die Arbeiten an der Erdoberfläche die Lokalisierung der wahrscheinlichen Porphyr-Intrusionsquelle für das System präzisieren."



"Wenn wir die weltweiten Porphyr- und CRD-Systeme übereinanderlegen, sehen wir ein Kontinuum, das durch den Metallgehalt und auch durch die Art der Mineralisation in einer intrusiven Beziehung dargestellt wird. Was wir hier mit dem Farbschema zeigen, ist ein Übergang von Kupfer-Molybdän zu Kupfer zu Zink zu Blei-Silber zu Silber-Mangan zu Gold-Kieselerde. Dies ist ein typisches Zonierungsmuster, das Sie hier sehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass alle diese Metalle im gesamten Spektrum vorhanden sind – es ist nur so, dass sich das dominierende Metall in der Regel ändert, wenn man sich von der Quelle nach oben vorarbeitet... Vom Standpunkt der Exploration aus betrachtet, versucht man, wenn man sich in der Mantozone befindet, herauszufinden, wo die Quelle ist – wenn man sich in der Quelle befindet, möchte man herausfinden, wohin diese Mantos gingen. Aus diesem Diagramm können Sie etwas Wichtiges mitnehmen: Die wirklich großen Systeme – wie Bingham, Grasberg, Sunnyside-Taylor, Santa Eulalia, San Martin – diese Systeme zeigen einen sehr großen Teil dieses gesamten Spektrums. Die größten Systeme decken es von einem Ende zum anderen ab." (Quelle: MAG Silvers "Deer Trail Technical Presentation")

"Der Explorationsschwerpunkt von MAG liegt auf der Suche nach der Quelle der historisch abgebauten hochgradigen Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Mineralisation der Deer Trail Mine in dem dicken Abschnitt des potentiellen Kalkstein-Wirtsgesteins (Redwall-Kalkstein), der laut regionaler Kartierung direkt unter der überlagerten Sediment- und Kalksteinsequenz liegt, in der die Deer Trail Mine vorkommt. Dies beinhaltet: Die Überprüfung des Vorhandenseins dieser potentiell günstigeren Wirtsgesteine in der Tiefe; die Projektion der Feeder-Strukturen der bekannten CRD-Mineralisation in die Tiefe in diese vermuteten darunter liegenden Kalkstein-Wirtsgesteine; und die Suche nach großflächigen silberreichen Massivsulfid-CRDs und potentiell mineralisierten Skarn in diesen Gesteinen. Im Oktober 2020 wurde eine unterirdische 2-D-Seismik mit Tiefenwirkung abgeschlossen, um die Bestimmung der voraussichtlichen Tiefe und Geometrie der vermuteten günstigen Wirtsgesteine zu unterstützen und um die endgültigen Bohrlochwinkel und -tiefen für die Bohrlöcher des Phase-1-Bohrprogramms zu verfeinern."



"Eine andere Sache, die man mitnehmen sollte ... sehr selten gibt es nur einen Manto. Eine davon nenne ich das "Skeletthand"-Modell, weil man am Ende ein Handgelenk hat (in diesem Fall mit...) einem schwachen Porphyrsystem, aber mit einer Reihe von parallelen Mantos, die eine bezirksweite Zonierung [Finger] zeigen... Beachten Sie hier den Maßstab: 4 km für diese enormen hochgradigen Erzkörper. Das andere Endglied ist das, was ich als "Hub & Spoke"-Modell bezeichne, und der Bingham Canyon demonstriert das sehr schön. Jeder kennt Bingham Canyon... es ist eine der besten Porphyr-Kupferminen der Welt. Aber die Leute erinnern sich nicht unbedingt daran, oder wussten es vielleicht nie, dass Bingham vollständig von hochgradigen Blei-Zink-Silber-Kupfer-CRD- und Skarnmineralisationen umgeben ist. Viele dieser Vorkommen wurden 60 Jahre lang abgebaut, bevor man überhaupt an den Abbau des Porphyrs dachte. (Quelle: MAG Silver Präsentation)



Vollversion / Quelle



Die Bingham Canyon Mine ist ein Tagebaubetrieb, in dem eine große Porphyr-Kupferlagerstätte in Utah, USA, abgebaut wird. Die Mine ist die größte von Menschenhand geschaffene Grube und der tiefste Tagebau der Welt. Es wird angenommen, dass hier mehr Kupfer als in jeder anderen Mine der Geschichte gefördert wurde – mehr als 19 Mio. t Kupfer. Die Mine befindet sich im Besitz der Rio Tinto Group. Bingham Canyon ist seit 1906 in Betrieb und hat eine Grube von über 1,2 km Tiefe, 4 km Breite (7,7 km2) geschaffen.

"Die Konsolidierung des [Deer Trail]-Grundstückspakets ermöglicht es MAG, sein integriertes Explorationsmodell auf Bezirksebene anzuwenden und neue Technologien für die Suche nach einer ganzen Reihe von Mineralisationssarten, die auf dem Grundstück erwartet werden, einzusetzen."

Das Folgende zeigt, wie teuer es werden kann, ein 57 km2 großes Landpaket rund um die historische Deer Trail Mine zu konsolidieren und zu erwerben (beachten Sie, dass das Blue-Grundstück von Core Assets auf 1083 km2 vergrößert wurde und dem Unternehmen zu 100% gehört (keine Earn-in-Vereinbarungen), und zwar lizenzgebührenfrei ("royalty-free"):

"MAG hat mit Wirkung vom 20. Dezember 2018 eine Earn-in-Vereinbarung abgeschlossen, um die historische Deer Trail Mine und das umliegende Alunite Ridge Gebiet in Piute County, Utah zu konsolidieren und zu 100% zu erwerben. Die Vertragsparteien brachten ihre jeweiligen Deer Trail-Claims und -Eigentumsrechte in ein neu gegründetes Unternehmen ein und erhielten dafür eine 99%ige Beteiligung an dem Unternehmen, wobei MAG die andere 1%ige Beteiligung hält. MAG ist der Projektbetreiber und hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung am Unternehmen und am Deer Trail Projekt zu erwerben, wobei die Parteien eine NSR ("Net Smelter Royalty") von 2% behalten. Um eine 100%ige Beteiligung zu erwerben, muss MAG insgesamt $30 Mio. an steigenden jährlichen Ausgaben (5,9 Mil. EUR bis 31. März 2021) und $2 Mio. an Lizenzgebühren (300.000 EUR bis 31. März 2021) leisten, beides über einen Zeitraum von 10 Jahren, der im Dezember 2018 begann. Die kombinierten optionalen jährlichen Verpflichtungen übersteigen bis nach 2025 nicht $2,5 Millionen/Jahr. Alle obligatorischen Mindestverpflichtungen im Rahmen des Abkommens wurden erfüllt..."

In der “Deer Trail Technical Presentation“ von MAG Silver kommentierte der Chief Exploration Officer des Unternehmens, Dr. Peter Megaw, die Bedeutung eines einzigen Unternehmens, das ein ausreichend großes Landpaket kontrolliert, um Explorationsarbeiten im Bezirkmaßstab für solch umfangreiche CRD-Porphyr-Systeme durchzuführen: "Durch die Konsolidierung des Landpakets sind wir in der Lage, unser gesamtes Kontinuumsmodell für CRDs bei der historischen Deer Trail Mine durch die vermuteten Skarns in den Porphyr zu explorieren. Wir kontrollieren genügend Grund und Boden, um das gesamte Spektrum unter Kontrolle zu haben, und wir können neue Technologien, Ideen und Informationen in ein Projekt auf Bezirksebene einbringen..."

Dr. Peter Megaw

Das CRD-Explorationsmodell entwickelte sich aus Dr. Peter Megaws Doktoratsstudien im CRD-Minenbezirk Santa Eulalia – das Modell wurde weltweit wiederholt validiert, da es die Grundlage für eine Reihe von CRD-Entdeckungen in Nordamerika in den letzten 10 Jahren bildete, einschließlich der Taylor-Lagerstätte von Arizona Mining und Cinco de Mayo von MAG Silver, neben anderen. Mit diesem Modell kann Dr. Megaw eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei CRD-Entdeckungen vorweisen. Durch seine 35-jährige Tätigkeit mit der mexikanischen Geologie hat er sich in der mexikanischen Minenindustrie einen Namen gemacht und ist ein häufiger Redner auf internationalen akademischen und technischen Symposien. Seine Doktorarbeit an der University of Arizona war eine auf Exploration ausgerichtete geologische/geochemische Studie des Santa Eulalia Ag-Pb-Zn-Distrikts in Chihuahua und der Karbonat-Verdrängungslagerstätten (CRDs) im Allgemeinen. Er hat zahlreiche Publikationen über CRDs in geologischen und mineralogischen Fachzeitschriften und Büchern veröffentlicht. Peters primärer Explorationsschwerpunkt sind CRDs, epithermale Aderlagerstätten und Porphyr-Kupferlagerstätten. Ihm und seinem Team werden die bedeutenden Entdeckungen von Platosa, Durango, Juanicipio-Fresnillo, Zacatecas, und Cinco de Mayo, Chihuahua, zugeschrieben. Peter wurde 2012 mit dem Robert M. Dreyer Award der Society of Mining Engineers für herausragende Leistungen in angewandter Wirtschaftsgeologie ausgezeichnet. Peter ist ein leidenschaftlicher Mineralsammler, seit er 1977 zum ersten Mal einen Fuß nach Santa Eulalia setzte. Im Jahr 1979 zog er nach Tucson und schloss sich schnell der Tucson Gem & Mineral Society an. Seine Mineraliensammlung konzentriert sich inzwischen fast ausschließlich auf Minerale aus Mexiko. Mit einer Kiste mexikanischer Mineralen gewann er 2006 die Desautels-Trophäe für die beste Kiste mit Mineralen auf der Tucson Show. Außerdem wurde er dreimal mit der Romero Trophy für das beste mexikanische Exemplar auf der Tucson Show ausgezeichnet. Seine mineralogischen Arbeiten wurden ebenfalls ausgezeichnet: 1985 war er der erste Empfänger des FM Student Paper Award für seine Arbeit über die Mineralogie des East Camps von Santa Eulalia; 2003 war er zusammen mit Tom Moore Empfänger des FM Best Paper in Mineralogical Record Award für ihren Artikel über die Ojuela Mine, Mapimi, Durango Mexico; und 2010 erhielt er den FM Best Paper in extraLapis Award für seinen Artikel über "The Geology and Genesis of (most) Collectible Smithsonite". Er schreibt seit den Anfängen von Mineral News und ist beratender Redakteur und gelegentlicher Autor für Rocks & Minerals. Er ist Foto-Moderator für Einreichungen über Mexiko bei Mindat und Co-Moderator des FMF-Mineralienforums, oft mit einem Augenzwinkern. Eine Kombination der oben genannten Tätigkeiten führte dazu, dass er 2009 mit dem Carnegie Mineralogical Award ausgezeichnet wurde. Megaw-Publikationen: www.researchgate.net/profile/Peter-MegawPrevious Coverage



Fotos oben und unten: Nick Rodway (CEO & Präsident von Core Assets) bei der Identifizierung und Beprobung von stark mineralisierten CRD-Aufschlüssen während des vor kurzem abgeschlossenen Phase-1-Explorationsprogramms mit Gesteinsproben (die Ergebnisse wurden heute bekannt gegeben) auf dem Blue-Grundstück im Norden von British Columbia, Kanada.



Vollversion / Quelle



Vollversion / Quelle

Rockstone Report-Übersicht

Report 5: "Rückzug des Eises enthüllt großes Entdeckungspotential für CRD-Porphyr-System auf dem Blue-Grundstück in BC" (Webversion)

Report 4: "Der Silber-Kupfer-Superzyklus" (Webversion / PDF)

Report 3: "Die Llewelyn-Verwerfungszone: Ein riesiges Zufuhrkanalsystem analog zu anderen erfolgreichen Minen- und Explorationsprojekten im Goldenen Dreieck?" (Webversion / PDF)

Report 2: "Der führende Kupfer-Gold-Porphyr-Explorer im Norden des Goldenen Dreiecks" (Webversion / PDF)

Report 1: “Perfektes Timing für eine grosse Gold-Silber-Kupfer-Entdeckung im Goldenen Dreieck“ (Webversion / PDF)

Vollversion / Quelle

