Adidas, Linde & RWE – Keine Angst vor den DAX-Aufsteigern!

In Deutschland ist der DAX die oberste Börsenliga, in ihm ist das „Who is Who“ der börsennotierten Aktiengesellschaften versammelt.

Dementsprechend erfährt der DAX in der internationalen Medien-Welt die größte Aufmerksamkeit und wird oft mit der gesamten deutschen Wirtschaft gleichgesetzt. Damit tut man ihm Unrecht, denn die Family Businesses der reichsten Unternehmer Deutschlands sind gar nicht börsennotiert: Aldi (Familie Albrecht), Lidl (Familie Schwarz), Bosch, Oetker, Quandt, die Reimanns, um nur einige zu nennen.

