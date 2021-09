FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Puma SE sind am Montag unter die Unterstützung bei etwas unter 99 Euro gerutscht. Mit im Tief 98,08 Euro fielen sie zurück auf das Niveau von Ende Juni. Seit ihrem Rekordhoch bei fast 110 Euro von Anfang August ist die Luft bei den Titeln des Sportartikelherstellers raus.

Die Aufnahme in den Dax , in dem sie seit einer Woche notiert sind, brachte keinen frischen Schub mehr. Sie haben seitdem zweieinhalb Prozent verloren. Am Freitag waren sie nach einer vom US-Rivalen Nike gesenkten Umsatzprognose unter Druck geraten.

Aussagen von Puma-Konzernchef Björn Gulden, wonach Puma den Umsatz verdoppeln könnte, hinterließen am Montag keine nachhaltig positiven Spuren im Kursbild./ajx/jha/